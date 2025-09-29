Assine UOL
Ceará derrota São Paulo no encerramento da 25ª rodada do Brasileiro

? Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 30, 2025

Graças a este triunfo, o Vozão chegou aos 31 pontos, assumindo a 11ª colocação da classificação, e se afastado da zona de rebaixamento da competição (as quatro últimas colocações). Já o Tricolor, após o revés, permanece com 35 pontos, na 7ª posição.

O único gol do confronto saiu aos 10 minutos da etapa final. Matheus Bahia tocou para o meio da área. Alisson conseguiu cortar parcialmente e a bola sobrou para Pedro Henrique, que avançou, driblou o goleiro Rafael e bateu para o fundo do gol vazio.

