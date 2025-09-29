CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)

Blocos temáticos

Assim como na edição de 2024, as vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário (médio e técnico). São eles:

Bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência;

Bloco 2 - cultura e educação;

Bloco 3 - ciências, dados e tecnologia;

Bloco 4 - engenharia e arquitetura;

Bloco 5 - administração;

Bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico;

Bloco 7 - justiça e defesa;

Bloco 8 - intermediário;

Bloco 9 - intermediário - regulação.

Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, em ordem de preferência, para ser classificado com base em seu desempenho.