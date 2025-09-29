É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo

O ministro acrescenta que, se o aluguel supera R$ 600, mas a família inquilina está incluída no Cadastro Único (conjunto de informações sobre as famílias em situação de pobreza e porta de entrada para programas sociais, como o Bolsa Família), "esta família vai receber o cashback [devolução], vai receber uma parte desse imposto de volta na sua conta corrente".

Desta forma, reforça a nota do governo, "o CIB nada mais faz que consolidar os milhares de cadastros imobiliários fiscais existentes em cada município brasileiro e cartórios de imóveis, em uma única base de dados, permitido a implementação da redução das alíquotas e o cashback para pessoas de baixa renda. Ou seja, ele foi criado para facilitar a vida das pessoas e permitir vantagens para o setor e para a população de baixa renda".

Sobre a informação de que filhos adultos que moram com os pais seriam cobrado, o governo diz que "não há nada nesse sentido; essa hipótese não existe, é fake new sem qualquer fundamento ou lógica".

A Receita Federal também emitiu nota, na qual desmente qualquer cobrança nesse sentido e orienta: "não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação".

Como funciona a cobrança de impostos

A reforma tributária não aumenta a tributação sobre aluguéis. Tanto que o texto aprovado pelo Congresso estabelece uma redução de alíquota de 70% nas locações, percentual além do necessário para manutenção da carga tributária do setor.