Encontro discute combate à manipulação de resultados esportivos

Regulamentação

Também presente no evento, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, disse que, ao assumir a pasta, em 2023, tomou ciência da necessidade de olhar "todos os buracos decorrentes de um período muito longo sem regulamentação."

"Isso nos trouxe muitos problemas sociais, econômicos e, também, de ordem esportiva", acrescentou ao explicar que a manipulação de resultados envolve também outros crimes, como os de fraude e lavagem de dinheiro, além de comprometer a proteção das pessoas e da economia popular.

Base de conteúdo

De acordo com o Ministério do Esporte, o encontro servirá para reunir uma "base de conteúdo que sirva para capacitar agentes públicos", deixando, como legado, diretrizes e boas práticas a serem seguidas nacionalmente na prevenção e no enfrentamento das fraudes esportivas.

Dessa forma, melhorar a qualificação de profissionais como policiais civis e federais, que são considerados, segundo as autoridades , o "eixo central" para a consolidação da resposta estatal à manipulação de resultados, bem como a aprimoramento de técnicas investigativas e de inteligência, com o cruzamento de dados e uso de tecnologias para a identificação de apostas suspeitas.