Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH

Filmes desenvolvidos nos laboratórios do CineMundi também chamaram atenção, como A Natureza das Coisas Invisíveis, estreia em longas da brasiliense Rafaela Camelo, que emocionou o público em sessão com aplausos. O filme de Camelo teve sua estreia mundial na mostra Generation, do Festival de Berlim, e recebeu diversos prêmios internacionais neste ano.

O diretor José Eduardo Belmonte apresentou a pré-estreia de Assalto à Brasileira, inspirado em fatos reais do fim da década de 1980. Em entrevista à Agência Brasil, Belmonte destacou que a obra busca retratar "um tempo de desesperança e perda de fé no país", marcado por inflação descontrolada e pelo início da redemocratização.

Brasil CineMundi

Paralelamente às exibições, o Brasil CineMundi premiou projetos em desenvolvimento, reafirmando sua vocação como espaço de coprodução e fomento a novas vozes do cinema.