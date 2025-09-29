Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0

Em partida que teve transmissão da Rádio Nacional, o Fluminense derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cano e Lima fizeram os gols da vitória tricolor, que interrompeu uma sequência de nove jogos - sendo oito derrotas consecutivas - sem bater o rival. Com o resultado, o Flu alcançou 34 pontos, posicionando-se na metade de cima da tabela. O Botafogo estaciona no quinto lugar, com 40 pontos.

Diante de 18 mil torcedores, o Fluminense estreou o técnico argentino Luis Zubeldía, que substituiu Renato Gaúcho, que pediu demissão após a eliminação na Copa Sul-Americana para o time argentino, Lanús, na terça-feira (23). O Botafogo teve mais oportunidades de marcar na primeira etapa, como a bola no travessão em chute longo de Newton e a finalização de Vitinho cara a cara com Fábio que foi defendida pelo goleiro tricolor.

No entanto, foi o Tricolor que abriu o placar. Aos 33, após jogada bem trabalhada pelo ataque, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam na hora de afastar o perigo da área alvinegra e, na sobra, Germán Cano cabeceou para marcar. O Botafogo ainda teve outra oportunidade de empatar, mas o chute de Savarino, já dentro da área, foi desviado por Freytes quando tinha a direção do gol.