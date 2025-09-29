Haddad minimiza efeitos do tarifaço norte-americano

Bom senso
O ministro disse ter esperanças de que as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sejam revistas, uma vez que seus efeitos são negativos tanto para os EUA como para o Brasil.
"Não penso que [o tarifaço] vá durar. Sempre acredito que o bom senso irá prevalecer. Temos de apostar nele, sem bravata. O presidente não fez um único discurso de animosidade. Muito pelo contrário. Vamos resolver. Estamos caminhando com dignidade para uma negociação", finalizou.
