Thalita Simplício é tetra mundial nos 400 metros classe T11

Com estas três medalhas a delegação brasileira segue na briga com a China pela liderança do quadro geral de medalhas, com 13 pódios no total (quatro ouros, sete pratas e 2 bronzes). Já os chineses somam quatro ouros, sete pratas e três bronzes.
