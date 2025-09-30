Conheça podcasts feitos por veículos da EBC

Confira o catálogo de podcasts e mesacasts disponibilizados pela EBC:
Rádio MEC
Arte Clube - Revista cultural que cobre o mundo das artes e espetáculos no Rio de Janeiro, os lançamentos literários, novos sons e propostas artísticas, estreias nos palcos, nas galerias e nas telas. Acesse.
Conversa com o Autor - Programa semanal em que autores da literatura nacional são entrevistados pela jornalista Katy Navarro. Acesse.
TV Brasil
Sem Censura - Referência na televisão aberta, o programa Sem Censura tem suas edições também disponíveis em formato podcast. Acesse.
DR com Demori - Dando a Real com Demori ou DR com Demori é um programa de entrevista comandado pelo jornalista Leandro Demori. A cada semana, um papo direto e descontraído com alguma personalidade do momento. Acesse.
Trilha de Letras - O Trilha de Letras é um programa que mescla literatura e informação. Acesse.
Rede Gov
Bom dia, Ministro - Em formato de entrevista coletiva, o programa conta com a participação de comunicadores de emissoras de rádio de todo o país, que utilizam a oportunidade para abordar os temas do Governo Federal. Acesse.
Fala MDS - O programa é uma parceria entre a EBC e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Acesse.
Nosso Patrimônio - O programa é uma parceria entre a EBC e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Acesse.
Pod G20 Social - Mesacast oficial do G20 Social, que aconteceu em 2024, no Rio de Janeiro (RJ). Acesse.
Radioagência Nacional
Os podcasts da Radioagência Nacional são publicados no site do veículo e também em dois perfis no Spotify, disponíveis aqui e aqui.
Ajudante Digital - Leyberson Pedrosa e "suas vozes digitais" Robozito e Robozita comandam a coluna Ajudante Digital com dicas tecnológicas para o dia a dia. Acesse.
Ciência: mulheres negras dão o tom - Histórias de mulheres negras que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Acesse.
Crianças Sabidas - Com produção, roteiro e narração da jornalista da Agência Brasil Akemi Nitahara, que é autora da série de livros infantis Naomi e Anita, o podcast tem também a participação da Maria Eduarda Arcoverde, de 9 anos e do Caetano Farias, de 11, além de muitas crianças que participam e contribuem com os assuntos abordados. Acesse.
Dizem as fontes - Em seis episódios, o podcast discute o papel do jornalista na educação midiática e como ela pode contribuir com o próprio jornalismo. Acesse.
Golpe de 1964: perdas e danos - Conteúdos que lançam luz sobre os dias que antecederam o golpe militar de 1964. Acesse.
Grandes invisíveis - Podcast que joga holofofe na falta de doação de roupas plus size durante as enchentes do Rio Grande do Sul, com debates sobre a gordofobia. Acesse.
Histórias Raras - Podcast que narra a descoberta, o convívio e a luta por visibilidade de pessoas com doenças raras. Acesse.
Sala de Vacina - Jornada em cinco episódios para entender como a vacina mudou o mundo, o Brasil e virou parte da nossa identidade nacional. Acesse.
TRANSformando as Artes - Sete episódios com entrevistas feitas pela Agência Brasil com artistas transgêneros, que vão desde precursoras do transformismo até revelações da atual cena artista musical e do audiovisual. Acesse.
Trilhas Amazônicas - Desafios e soluções para o bioma amazônico. Acesse.
VideBula - Seu podcast preferido sobre saúde e direitos. Acesse.
Imprensa Negra no Brasil - Ao longo de cinco episódios, você vai conhecer um pouco dos 190 anos dessa história de luta e resistência por uma imprensa que não criminalize a população negra e a trate com protagonismo e respeito. Acesse.
50 anos de hip hop - Dos griôs da África para as periferias do mundo. Acesse.
Histórias em Pauta: Grades de Janeiro - Nesta produção multimídia original, a Radioagência Nacional revive momentos marcantes de quem trabalha com a notícia e viveu uma situação que foi além da pauta. Acesse.
