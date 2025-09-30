Santos Dumont é liberado e vai operar até mais tarde nesta terça

A origem do óleo foi o motor de um caminhão desemborrachador, que era utilizado em um serviço de manutenção preventiva da pista ? um procedimento rotineiro na aviação civil, segundo a Infraero. O caminhão não fazia transporte de combustível, e o óleo derramado é do motor do próprio equipamento.

Em nota, a Infraero esclarece que "imediatamente após a ocorrência, foi realizada a retirada do veículo e iniciada a limpeza com produto específico, um desengraxante biodegradável, em conjunto com a água dos carros de combate a incêndio, que possuem jatos de alta pressão".

Segundo a empresa, todos os recursos disponíveis foram utilizados para a liberação da pista no menor prazo possível, atendendo aos critérios normativos. A Infraero informou ainda que a composição do pavimento das pistas de pouso e decolagem requer uma limpeza minuciosa, necessária para garantir os níveis de atrito das aeronaves com o solo.

"A retomada dos voos foi condicionada à completa remoção do produto, já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Foi emitido Notam (aviso aos aeronavegantes) para que as companhias áreas pudessem realizar as tratativas com os passageiros, como assistências e orientações gerais", explicou a Infraero. O aviso aos aeronavegantes já foi suspenso.

*Matéria atualizada às 19h15 para acréscimo de balanço da Abear.