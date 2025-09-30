Unicamp rompe com instituto israelense e cita genocídio de palestinos

De acordo com Montagner, a decisão de rompimento segue na mesma linha do posicionamento do governo brasileiro - que condena as ações israelenses na região - e de outras universidades do mundo que se mostraram contrárias à situação imposta à Faixa de Gaza.

O convênio previa parceria em projetos de pesquisa e intercâmbio de docentes, pesquisadores e alunos de pós-graduação e graduação.

A Embaixada de Israel no Brasil foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestações.