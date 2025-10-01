CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro

Mudanças realizadas pela CBF no calendário:

- Aumentou o número de participantes da Copa do Brasil e diminuiu o número de datas para clubes da Série A;

- Reduziu os campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, com manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março;

- Reformulou e ampliou as vagas para a Série C, a partir de 2027, e a Série D, já no próximo ano;