Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2025

21/10

Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade LGBTQIAPN+, que está relacionada à luta pela exclusão da definição de transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e da Classificação Internacional de Doenças da OMS

Fernão de Magalhães avista o hoje conhecido Estreito de Magalhães (505 anos) - a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico

23/10

Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 218, de 4 de Julho de 1936, da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é considerado como o primeiro voo em avião da história da aviação mundial, realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do "14 BIS"

Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil (20 anos)

24/10

Morte da ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks (20 anos) - ficou famosa, em 1º de dezembro de 1955, por ter-se recusado a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos Estados Unidos

Salvador Allende se torna presidente da república pelo Congresso do Chile, sendo primeiro chefe de estado marxista eleito democraticamente do mundo (55 anos)

Um golpe de Estado no Brasil encerra a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas (95 anos)

Entra em vigor a Carta das Nações Unidas (80 anos)

Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento - comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na Resolução A/Res ou NRES/3038, de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano

Dia das Nações Unidas - comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Carta das Nações Unidas", que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então União Socialista das Repúblicas Soviéticas (URSS)

Tombamento da Casa das Rosas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT) de São Paulo (40 anos)

Criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (18 anos)