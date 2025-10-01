Hugo Motta confirma para hoje votação de isenção do Imposto de Renda

Reconhecimento de um direito

No post, o político avaliou, ainda, que "a medida não é um favor do Estado, mas um reconhecimento de um direito e um avanço na justiça social do país". A proposta é o único item da pauta do plenário desta quarta-feira.

Enviado em março deste ano à Câmara pelo Poder Executivo, o projeto estabelece que a isenção - que deve custar R$ 25,8 bilhões por ano - será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.

*Com informações da Agência Câmara