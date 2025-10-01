MinC quer transformar escolas de samba em pontos de cultura

Ao término do congresso na UFSC, a Federação Nacional das Escolas de Samba publicou a "Carta de Florianópolis 2025", onde defende que "o carnaval necessita de um espaço institucional que atue como articulador de políticas públicas e promova o diálogo com os demais órgãos do governo federal."

A federação reivindica "políticas públicas permanentes", como o financiamento da infraestrutura cultural e artística, a promoção de projetos de internacionalização e intercâmbio cultural, e o acesso ao "mercado da Indústria cultural".