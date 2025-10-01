Mundial sub-20: Brasil perde para Marrocos por 2 a 1 e se complica

A seleção brasileira foi derrotada pelo placar de 2 a 1 pelo Marrocos, na noite desta quarta-feira (1) no estádio Nacional do Chile, em Santiago, em seu segundo compromisso pela Copa do Mundo de futebol masculino sub-20.

Morocco defeats Brazil and guarantees a ticket to the #U20WC Knockouts. ? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 2, 2025

Com este resultado, o Brasil chega à última rodada da primeira fase da competição ocupando a 3ª colocação do Grupo C com apenas um ponto conquistado (graças ao empate de 2 a 2 com o México na estreia). Porém, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes ainda pode sonhar com a classificação para as oitavas de final. Para isto tem que se sair bem diante da Espanha, no próximo sábado (4) a partir das 17h (horário de Brasília).