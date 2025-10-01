Parque Olímpico recebe comitiva de avaliação de candidatura a Pan 2031

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca recebeu nesta quarta-feira (1) a primeira visita técnica da Comissão de Avaliação da Panam Sports (entidade máxima do esporte olímpico nas Américas) da candidatura de Rio de Janeiro e Niterói para os Jogos Pan-americanos de 2031. A expectativa é de que a comitiva, formada por cinco integrantes, percorra as principais instalações esportivas das cinco zonas de competição previstas para os Jogos até a próxima sexta-feira (3).

O ponto de partida da visita foi no Parque Aquático Maria Lenk, onde funciona o Centro de Treinamento do COB. De lá, a comitiva seguiu para o Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, Museu Olímpico do Rio, Velódromo Olímpico, Arena Carioca 1 e Arena Olímpica (Farmasi Arena).

De volta ao Centro de Treinamento do COB, a Comissão de Avaliação conheceu em detalhes o Centro de Ginástica Artística. Os representantes da Panam Sports também estiveram no Centro de Alta Performance do COB.