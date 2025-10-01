Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 7ª parcela

Confira aqui as dicas de como usar as parcelas do benefício.

Depósitos

A sétima parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se?o aluno tiver?18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade,?será?necessário que o responsável legal autorize a?movimentação?da?conta. O consentimento poderá ser?feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional: