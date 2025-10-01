Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica

Para o representante nacional da Rede dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Taata Kommannanjy, as políticas públicas precisam ser bem construídas, mas também precisam alcançar a todos.

"A nossa proposta é sobre a agricultura, sobre territórios e sobre a visibilidade da nossa comunidade. Que não seja só a visibilidade de uma comunidade. Que seja das 28 categorias, porque se fala muito de duas e três, e o restante não se escuta, não se vê, finge que não vê. Também que não seja de uma região, mas de todos os territórios", defende.

A Conferência Setorial dos Povos e Comunidades Tradicionais é a segunda de três que ocorrerão antes das etapas territoriais preparatórias para a Conferência Nacional. A primeira reunião tratou do eixo transversal Autonomia e Emancipação da Juventude e Sucessão Rural.