Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

Mortes

De acordo com o governo do estado de São Paulo, cinco pessoas morreram no estado. Uma das mortes foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto outras quatro continuam sendo investigadas.

O estado de Pernambuco também já investiga três possíveis casos de intoxicação por metanol. De acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), três homens foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram e o outro perdeu a visão. Os pacientes são de dois municípios pernambucanos: Lajedo e João Alfredo.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.