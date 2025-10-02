CPMI do INSS: CGU suspeitava de irregularidades desde 2019

Alerta

Segundo o ministro, a CGU identificou, desde então, "dois pontos de alerta" sobre esses descontos. O primeiro, relativo a denúncias que haviam sido feitas sobre os descontos associativos. E o segundo ponto de alerta estava relacionado ao aumento dos valores cobrados.

Perguntado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), sobre quando teria tomado ciência desses descontos irregulares, o ministro respondeu que foi em março de 2024, após uma série de pedidos feitos por jornalistas, via Lei de Acesso à Informação.

Ele acrescentou que a área técnica da CGU informou que, antes das matérias jornalísticas, já estava fazendo um "trabalho relativo a esses descontos associativos, nos planos de 2023 para 2024", em meio a mais de 600 auditorias.

"O que não se sabia era a dimensão do problema", disse o ministro.

"Havia uma preocupação muito grande porque havia aumentado o número de entidades que assinaram um acordo de cooperação técnica com o INSS. Ou seja, acordos que autorizavam essas entidades a realizarem os descontos. Havia uma preocupação sobre a seriedade dessas entidades", acrescentou.