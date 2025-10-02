Festival do Rio começa nesta quinta com 300 filmes na programação

Com estreia no Festival do Rio, a cantora Fernanda Abreu traz para as telas o documentário Da Lata 30 anos. Ela conversou com a Agência Brasil.

Agência Brasil : Como nasceu a ideia de transformar aquele material de 1995 em documentário?

Fernanda Abreu: A ideia surgiu porque o diretor Paulo Severo, meu amigo desde os anos 80, acompanhou tudo, as gravações do disco no Rio e em Londres, a sessão de capa com Walter Carvalho, clipes e parte da turnê. Ele tinha esse material riquíssimo e inédito. Decidimos costurar um roteiro com mais de 30 depoimentos de gente que esteve comigo naquela época.

Agência Brasil: Quem participa desse reencontro em forma de filme?

Fernanda Abreu: Muita gente! Hermano e Herbert Viana, Lenine, Pedro Luís, Charles Gavan, Débora Couker, Cláudia Kopke, além de músicos, arranjadores e produtores do disco. O documentário mostra não só a música, mas também dança, fotografia, artes visuais e o contexto do Brasil e do Rio de 1995.

Agência Brasil: Além do filme, você está lançando o álbum em vinil e um livro de arte. O que o público vai encontrar?

Fernanda Abreu: O livro traz fotos do Walter Carvalho daquela época e atuais, textos de Marcelo Tas, Hermano Vianna, Fausto Fawcett, Letrux, Rogério S. e muito material de memorabilia: ingressos, crachás, cartazes, figurinos que ainda guardo. É um mergulho no universo do Da Lata.

Agência Brasil: E revisitar esse material, 30 anos depois, trouxe alguma surpresa?

Fernanda Abreu: O que mais me impressionou foi perceber que o disco não envelheceu. Ele continua atual na mistura de samba com funk carioca, que estava apenas nascendo. Também reencontrar objetos, registros de shows fora do Brasil, como Montreux, e matérias de jornais me emocionou muito.

Agência Brasil: O documentário chega justamente em um momento forte para o cinema brasileiro. Como você enxerga isso?

Fernanda Abreu: Acho espetacular. Nosso cinema é um sobrevivente, já passou por altos e baixos, mas hoje tem diretores incríveis e muitos roteiros potentes. Estamos ganhando prêmios, de Oscar a Veneza, e isso prova que cultura gera inspiração e também movimenta a economia. Para mim é um orgulho estrear no audiovisual com esse projeto.