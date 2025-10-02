"O preconceito foi vencido, a COP está garantida", diz Lula em Belém

Localizado ao longo do canal da Doca, o novo parque conta com investimentos de R$ 312,2 milhões. São 24 mil metros quadrados de área construída e requalificada, distribuídos ao longo de 1,2 quilômetro de canal. Financiado pela Itaipu Binacional, o espaço público começou a ser construído em maio de 2024, tinha previsão de entrega até fevereiro de 2026, mas foi finalizado com quatro meses de antecedência.

Segundo o governo federal, o parque melhora as condições de deslocamento e fluidez do trânsito, com a implantação de via elevada com conceito que prioriza o pedestre.

A área também recebeu obras de paisagismo e instalação de equipamentos de lazer e de prática esportiva, incluindo academia ao ar livre, quiosques, mirantes de contemplação, parque infantil e canteiros arborizados. Nova infraestrutura de coleta e destinação adequada de esgoto, que era despejado no canal, também foi implementada.

"Nós vamos virar motivo de orgulho para o mundo a partir dessa COP. Ninguém vai ter mais dúvida de que o Brasil não deve nada a nenhum país do mundo, que o Brasil é soberano na tomada de decisões", acrescentou o presidente.

Legados da COP30

Obras de macrodrenagem em 18 canais, com mais de 13 quilômetros de extensão no total, também estão em fase final de execução, incluindo, de acordo com o governo do estado, expansão das redes de distribuição de água e na implantação de novas redes de esgoto. Uma dessas obras de esgotamento sanitário foi inaugurado num dos pontos mais simbólicos, como o entorno do histórico Mercado Ver-o-Peso.