Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal

A Operação Última Fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) pela Polícia Federal (PF) para combater um grupo criminoso especializado em fraudar concursos públicos. As investigações tiveram o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
De acordo com a PF, as fraudes ocorreram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024 em exames das "Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil".
Notícias relacionadas:
- CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência .
- Cadastro reserva do CNU será chamado muito em breve, diz ministra.
- Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025.
"Os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público", informou a PF.
*Com informações da Polícia Federal