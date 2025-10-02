Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados

Segundo nota da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal intensificou as ações de fiscalização em bares, restaurantes, quiosques, trailers e distribuidoras do Distrito Federal, em virtude do caso suspeito de intoxicação por metanol na capital do país.

Ainda nesta quinta-feira, a Vigilância Sanitária do DF realizou a interdição da distribuidora onde foi registrada a compra da bebida suspeita, por falta de licença de funcionamento e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.

Contato

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal destaca que, na ocorrência de um caso suspeito de intoxicação por metanol, deve ser feito contato com o CIATox por meio dos telefones 99288-9358 e 0800 644 6774 para orientações sobre o manejo clínico.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem causar a morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).