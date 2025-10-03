Assine UOL
CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

No domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova para participarem do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado Enem dos Concursos oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que presentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias. 

São considerados documentos oficiais: 

  • carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares; 
  • carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 
  • passaporte brasileiro;  
  • certificado de reservista;  
  • carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;  
  • carteira de trabalho;  
  • carteira nacional de habilitação.  

Não serão aceitos como documentos de identificação:  

  • documentos sem foto 
  • certidões de nascimento 
  • CPF 
  • títulos eleitorais; 
  • carteiras de estudante 
  • carteiras funcionais sem valor de identidade; 
  •  Identidade infantil 
  • documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados 

Cartão de confirmação 

Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda levar o cartão de confirmação impresso no dia da realização das provas para facilitar a localização.  

O documento traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado. 

A organização do certame lembra que o candidato também deve levar caneta de tinta preta ou azul em material transparente, que será usada para preencher o cartão de resposta.  

Horários  

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).    

Provas   

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo (5), será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. 

Cronograma 

  • Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro 
  • Nível superior - das 13h às 18h   
  • Nível intermediário - das 13h às 16h30    
Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.    

  • Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro. 
  • Prova discursiva: 7 de dezembro. 
  • Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro   
  • Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026. 

