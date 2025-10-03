Economistas e setor produtivo veem avanços com PL da isenção de IR

"[A aprovação] Assinala o caráter distributivo do sistema tributário", diz à Agência Brasil. "O propósito principal é interferir na distribuição de renda, que, se deixada à própria sorte, vai ampliar a desigualdade", avalia.

Belluzzo, que tem na carreira passagem por instituições públicas, privadas e por governos, aponta que outro efeito da isenção será sentido na economia.

"Necessariamente, você vai ter um impulso para o crescimento da economia", afirma. Para ele, além de aumento do consumo, o país deve experimentar expansão de investimentos, o que mitigará efeitos inflacionários.

"Investimentos propiciam avanço na capacidade de produção", completa. Dessa forma, a maior demanda por produtos seria acompanhada por aumento da produção, sem pressionar os preços para cima.

Respiro no bolso

O pesquisador Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Pedro Humberto de Carvalho calcula que a classe média baixa deve ter respiro mensal de R$ 350 a R$ 550, em média.