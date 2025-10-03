Especialistas buscam mais poder de decisão da ciência na COP30

Representantes da sociedade civil e de órgãos de governo fizeram um apelo, nesta sexta-feira (3), por mais protagonismo e poder de decisão do conhecimento científico na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém, de 10 a 21 de novembro.

Um encontro para traçar estratégias de como a ciência será representada na COP30 reuniu integrantes de entidades não governamentais - como a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) - e órgão do governo, como o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao MCTI.

Notícias relacionadas:

A reunião foi na sede da Finep, no Rio de Janeiro.