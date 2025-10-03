Melhorias para a COP serão legado para o povo de Belém, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira (3) algumas das obras que estão sendo realizadas em Belém (PA) para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), no mês que vem. Entre elas estão os canais de drenagem, o complexo cultural e de lazer do porto da cidade e o local que sediará os eventos da COP30.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula destacou que as melhorias ficarão de legado para a capital paraense. Segundo ele, o governo federal está fazendo um investimento de quase R$ 6 bilhões na cidade.

Pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, são R$ 1,5 bilhão de financiamento ao governo do Pará . "Quando a COP sair, cada centavo que nós colocamos aqui é do povo de Belém. Aí, ninguém tira mais", disse durante visita às obras dos canais.