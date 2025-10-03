Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

O Brasil manteve a liderança do quadro de medalhas do Campeonato Mundial de atletismo paralímpico, nesta sexta-feira (3), quando chegou ao total de 37 pódios, graças à prata do paulista Alessandro Silva no lançamento de disco F11 (deficiência visual).

A dois dias do fim do megaevento esportivo, a delegação brasileira permanece na liderança do quadro de medalhas com o total de 12 ouros, 18 pratas e sete bronzes. A China é a segunda colocada com o total de 38 pódios (nove ouros, 16 pratas e 13 bronzes). Já a Polônia aparece na terceira colocação com oito ouros e 15 medalhas ao todo.

A melhor campanha do Brasil em uma edição de Mundial de atletismo paralímpico foi alcançada no ano de 2024, em Kobe (Japão). Naquela oportunidade a equipe brasileira encerrou a competição na segunda posição do quadro geral de medalhas, somente atrás da China, com o total de 42 pódios (19 ouros, 12 pratas e 11 bronzes).