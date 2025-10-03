Petrobras vai apoiar setor audiovisual com R$ 100 milhões até 2027

Para celebrar os 30 anos da retomada do cinema brasileiro e seu apoio a uma série de filmes produzidos nesse período, a Petrobras realizou na última quinta-feira uma cerimônia na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). Na ocasião, a estatal anunciou que destinará R$ 100 milhões até 2027 para apoiar o audiovisual do país.

Os recursos devem contemplar produção e distribuição de filmes e séries, manutenção de salas e patrocínio a festivais como Gramado, Tiradentes (MG), Bonito Cine Sur (MS) e Mostra de Gostoso (RN).

Para o gerente de patrocínios culturais da Petrobras, Milton Bittencourt, a meta é clara: "Nosso compromisso é fortalecer o cinema brasileiro, garantindo que ele continue a contar as histórias do país, dialogando com o presente e projetando o futuro."