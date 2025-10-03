São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 4, 2025
Notícias relacionadas:
- Libertadores Feminina: Corinthians inicia busca pelo hexa com empate.
- Campeonato Brasileiro: Flamengo e Cruzeiro empatam em Maracanã lotado.
- Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas.
A vitória do São Paulo começou a ser construída aos 38 minutos do primeiro tempo, quando, aproveitando momento de desatenção da defesa adversária, a lateral Bruna Calderan lançou para Millene, que, com muita liberdade, bateu colocado para superar a goleira Solana Pereyra.
Aos 12 minutos da etapa final as Soberanas deram números finais ao marcador. A meio-campista Camilinha dominou na entrada da área, se livrou da marcação e acertou uma bomba para superar a goleira da equipe argentina.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.