SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol

O estado de São Paulo disponibiliza, a partir desta sexta-feira (3), 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência do estado.

A aquisição foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e destinada aos seguintes centros de referência: Hospital das Clínicas de Campinas, de Ribeirão Preto e de São Paulo.

Para a obtenção de ampolas de álcool etílico absoluto, os serviços de saúde devem entrar em contato com os centros de referência com cópia da ficha de notificação do caso relacionado ao consumo de metanol, informou nota técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, compartilhada com os 645 municípios e equipamentos de saúde.