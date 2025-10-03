Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro

A Toyota do Brasil informou nesta sexta-feira (3) que irá retomar, gradualmente, a produção de veículos no país a partir de 3 de novembro, nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, em São Paulo. A terceira unidade da montadora no Brasil, em Porto Feliz, também em São Paulo, onde eram fabricados os motores da marca, ainda não tem prazo para voltar a funcionar.

As três plantas da montadora no Brasil estavam com a produção paralisada desde que um vendaval destruiu parcialmente a fábrica de Porto Feliz, em 22 de setembro.