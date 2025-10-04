Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D

O primeiro título nacional do clube fundado em 18 de janeiro de 2013 - com apenas 12 anos de história e que tem parceria com o Hoffenheim, da Bundesliga (primeira divisão do Campeonato Alemão) - coroa uma jornada de 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe catarinense foi a melhor do Grupo A8, na primeira fase dessa Série D, mas cresceu mesmo nas fases eliminatórias, com sete triunfos, três igualdades e nenhum revés. Artilheiro do Pescador com nove gols, Renan Bernabé ficou a um de se igualar ao também atacante Ronaldy, da Tuna Luso.

O Santa Cruz, por sua vez, não comemora um título profissional desde 2019, quando venceu a Copa Pernambuco, que foi disputada com elenco sub-23. Considerando o time principal, o jejum é ainda maior. A conquista mais recente foi a do Campeonato Pernambucano de 2016, ano da última participação tricolor na Série A do Brasileirão.

Este foi o segundo título de Santa Catarina na história da Série D. O primeiro veio com o Brusque, em 2019, contra o Manaus. O estado que mais vezes venceu a quarta divisão nacional é o Ceará. São três conquistas, com Ferroviário (2018 e 2023) e Guarany de Sobral (2010).

Além de Barra e Santa Cruz, os demais clubes da Série D que asseguraram lugar na Série C do ano que vem são a Inter de Limeira e o Maranhão. O quarteto ocupará as vagas de Tombense, Retrô, CSA e ABC, que foram rebaixados na terceira divisão nacional em 2025.

Em 2026, a Série C terá 20 clubes, como na atual temporada, mas apenas dois rebaixados, ao invés de quatro. Em contrapartida, seis times serão promovidos da Série D, que terá 96 participantes a partir do ano que vem, ao invés dos 64 do formato atual. O planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é que a terceira divisão passe a reunir 28 equipes em 2028.