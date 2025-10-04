COP30: ciência reconhece saber de povos tradicionais, afirma Finep

Olhando que, no primeiro momento a COP30, e nesse aspecto a sua pergunta, a ciência é fundamental, nos dá os parâmetros, nos traz os elementos de construção das diversas questões que vão afetar clima, qualidade de vida, a saúde, a sociedade como um todo do planeta e, consequentemente, no Brasil. Inclusive, áreas que são extremamente importantes, como a questão do agronegócio, a questão urbana das sociedades. A ciência pode nos dar os elementos de construção dos parâmetros para enfrentar esses desafios.

Agência Brasil: A gente pensa muito em ciência associada a um ambiente acadêmico, institutos de pesquisa, laboratórios, mas se fala também sobre o conhecimento ancestral, povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. Eles têm um conhecimento que pode contribuir com a ciência?

Luiz Antonio Elias: Não tenho dúvida disso. Efetivamente. Isso já foi mais do que demonstrado, esta capacidade de aprendermos com ancestralidade, aprendermos com os conhecimentos tradicionais. Inclusive, na área dermatológica, na área da biodiversidade, eles têm nos permitido encontrar elementos na natureza para a área de saúde.

Então acho que a sua pergunta é importante e temos que respeitar em todos os códigos, inclusive no código de propriedade intelectual, isso está respeitado, ou seja, como nós podemos repartir benefícios com as comunidades tradicionais a partir desse conhecimento da ancestralidade.

Agência Brasil: No encontro desta sexta-feira, falou-se em soberania e dar uma identidade à ciência brasileira. Que identidade é essa?

Luiz Antonio Elias: Nós temos, enquanto país, uma oportunidade única de demonstrar para o mundo como temos capacidade de fazer todas essas transições, a questão ecológica, a questão socioambiental, a questão energética, em vista de não só ser um país continental, mas encontrar na questão do bioma Amazônia um elemento decisivo para essa transformação.

Ali tem uma parte sensível do planeta a nível global, e a perspectiva de construção de políticas públicas cada vez mais densas e fortes demonstra para o mundo a nossa capacidade, inclusive integrando os países da região, por exemplo, a organização chamada OTCA [Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, formada por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela].

O presidente Lula, inclusive em seu último discurso na ONU, afirma que, sem ciência, não tem inovação, sem inovação, o Brasil não se desenvolve.