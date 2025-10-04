Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol

Não há cheiro ou gosto diferente. A adulteração por metanol nas bebidas alcoólicas só pode ser constatada por testes laboratoriais. Entre esses exames, pesquisas nascidas em universidades públicas brasileiras ampliam os caminhos para detecção da substância.

O ministério da Saúde confirmou, nesta sexta, que há pelo menos 102 notificações de suspeita de contaminações por metanol. Onze casos foram confirmados.

Uma das iniciativas de detecção é do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que abriu as portas ao público em geral para examinar bebidas alcoólicas de forma gratuita, realizando agendamento de interessados.