Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Policiais militares no Distrito Federal (DF) realizaram uma batida em um laboratório clandestino usado para falsificação de bebidas, na região do Sobradinho dos Melos, na noite dessa sexta-feira (3). A equipe apreendeu diversas caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas.

Segundo a PMDF, o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo de falsificação, como produção, envase, rotulagem e embalagem.

Notícias relacionadas:

A ocorrência teve início durante a Operação 5º Mandamento, em que agentes da Vigilância Sanitária fiscalizavam os bares do Paranoá e Itapoã, duas regiões administrativas na região nordeste do DF. Segundo a PMDF, em uma dessas distribuidoras fiscalizadas, a nota fiscal da mercadoria indicava o endereço da chácara onde o laboratório improvisado estava instalado.