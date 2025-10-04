Transferência de Amanda Gutierres é a 5ª mais cara do futebol feminino

A ida da volante francesa Grace Geyoro, do Paris Saint-Germain, para o London City Lionesses, da Inglaterra, em setembro deste ano, é tida como negociação mais cara da modalidade, avaliada em US$ 1,93 milhão (R$ 10,51 milhões, na cotação da época). O chefe-executivo do London City, Martin Semmens, porém, negou que a transferência fosse um recorde e, à ocasião, disse que os valores giravam "em torno de" um milhão de libras esterlinas (quase R$ 7,2 milhões). A contratação teria superado o investimento do Orlando Pride, dos EUA, para trazer a atacante mexicana Lizbeth Ovalle, do Tigres, um mês antes, por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões).

A contratação de Amanda Gutierres pelo Boston foi anunciada pelos clubes na última sexta-feira (3). Apesar disso, ela fica no Palmeiras até dezembro e defenderá as Palestrinas nas retas finais da Copa do Brasil (o Verdão está nas semifinais) e do Campeonato Paulista (a equipe é vice-líder e restam quatro jogos para o fim da primeira fase). O diretor de Futebol Feminino alviverde, Alberto Simão, revelou que os valores da transação serão investidos em tecnologia e um centro de excelência para a modalidade.

"Montamos um projeto maravilhoso para a Guti. Ela chegou, foi artilheira várias vezes de todos os campeonatos, [chegou à] seleção brasileira e conquistou títulos. A gente sabe que isso é um ciclo, um ciclo vitorioso, com títulos e de conquistas pessoais. Ninguém fica feliz em perder um atleta desse nível, mas faz parte do ciclo do futebol", disse Simão, em depoimento à TV Palmeiras.

Independentemente do que ocorrer nas competições que Amanda Gutierres tem pela frente pelo Palmeiras, a temporada 2025 é a mais importante da carreira. Ela terminou o Brasileirão Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil, como artilheira pela terceira vez seguida, agora com 17 gols, oito a mais que a segunda colocada, Letícia Ferreira, atacante do Cruzeiro.

Além disso, firmou-se de vez na seleção brasileira, sendo campeã e artilheira da Copa América - que teve os jogos da equipe verde e amarela exibidos ao vivo pela emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - com os mesmos seis gols da também atacante Claudia Martínez, do Paraguai. Não à toa, a camisa 9 foi a única atleta a jogar fora da Europa ou dos EUA indicada à Bola de Ouro, prêmio da revista France Football dado às melhores da temporada. Ela ficou em 21º lugar.