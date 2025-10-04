Viradinha cultural começa neste sábado em São Paulo

Duas atividades destacam-se hoje. O espetáculo As Luvas de Shakespeare, da companhia Vagalum-tum-tum, propõe uma adaptação das clássicas obras do escritor para a infância. Já Os Mequetrefe, do grupo Parlapatões, explora o humor e a poesia com quatro palhaços, chamados Dias, que vivem situações malucas em apenas um dia.

No domingo (5), o grupo XPTO, apresenta o espetáculo As pedras de Xavier. O grupo atua na pesquisa de várias linguagens artísticas, como teatro de animação e físico, música ao vivo e performance. Outro espetáculo que chama a atenção é Pipo e Fifi, da companhia de teatro de bonecos Cia Trucks. A peça aborda os sentimentos afetivos e ensina aos pequenos como proteger seus corpos.

Acesse aqui a programação completa da Viradinha

Pesquisa

Uma pesquisa conduzida pela DataFolha e pelo Observatório Fundação Itaú, publicada em fevereiro deste ano, mostra que 35% dos brasileiros são impedidos de frequentar atividades culturais presencialmente por dificuldades financeiras.

O acesso à cultura para crianças não está ligado somente à gratuidade de um evento. Outros fatores precisam ser considerados para que haja democratização do setor. A assistente da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo, Natália Martins, aponta que a Viradinha é uma grande oportunidade para a inclusão.