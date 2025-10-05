Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas

As brasileiras voltam a jogar à meia-noite de terça-feira (7), pelo horário de Brasília, contra a Inglaterra. A participação na primeira fase chega ao fim na quarta-feira (8), às 8h, diante da Polônia. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais, previstas para sexta-feira (10), onde terão pela frente as duas melhores campanhas do outro grupo, que tem Argentina, Canadá, Japão e Turquia. A final será no sábado (11).
As jogadoras encararam mais de 20 horas de viagem de São Paulo a Kochi e treinaram pela primeira vez em solo indiano na última sexta-feira (3). A TV Brasil
Esta é a segunda edição da Copa do Mundo de futebol de cegas. A primeira ocorreu em Birmingham, na Inglaterra, em 2023. O título ficou com a Argentina, que derrotou o Japão na final por 2 a 1. O Brasil ainda não tinha uma seleção feminina.
O naipe feminino ainda não faz parte do programa da Paralimpíada. O masculino está presente desde 2004, em Atenas, na Grécia. O Brasil foi campeão das cinco primeiras edições. Nos Jogos de Paris, na França, em 2024, a seleção verde e amarela caiu na semifinal para a Argentina, nos pênaltis, ficando fora da final pela primeira vez, mas conquistou o bronze diante da Colômbia. Os franceses levaram o ouro, batendo os argentinos nas penalidades.
Em Mundiais, o futebol de cegos brasileiro também é dominante, com cinco títulos. Na última edição, realizada em Birmingham, há dois anos, a seleção canarinho ficou na terceira posição, após derrota para a China na semifinal. A Argentina se sagrou tricampeã do torneio.
