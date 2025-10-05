CNU 2025: mais de 760 mil candidatos fazem as provas objetivas hoje

As provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) serão aplicadas no turno vespertino, neste domingo (5), de forma simultânea, em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

Os 761.545 inscritos confirmados são moradores de 4.951 cidades. Eles farão as provas em 1.284 locais, como escolas e faculdades, em 228 municípios escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As cidades estão em um raio de até 100 quilômetros (km) da residência dos candidatos, para reduzir custos e promover a acessibilidade.

Cartão de confirmação

onde está a informação do endereço completo do local de aplicação local de prova e até o número da sala.