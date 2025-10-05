CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; percentual é menor que o de 2024

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite deste domingo (5), que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

O estado que registrou maior índice de abstenção foi o Amazonas, com 51,2% de ausência. O Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção - 30,8%.

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame.