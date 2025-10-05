Corinthians volta a vencer em casa pelo Brasileirão após sete rodadas

Olhando para a tabela "por pontos", o triunfo rendeu três posições ao Corinthians. Com 33 pontos, o time da capital paulista assumiu o décimo lugar do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado e voltar à 12ª posição neste domingo (5) se Vasco e Ceará ganharem em casa, respectivamente, de Vitória e Santos. A partida entre o Cruzmaltino e o Rubro-Negro baiano, marcada para 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

O Mirassol, por sua vez, chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias, apesar de ter finalizado mais (18 contra 10, mesmo que sem acertar um chute em direção à meta do goleiro Hugo Souza) e tido mais posse de bola (61% a 39%) que o Corinthians. O Leão do interior segue entre os seis primeiros, em quinto lugar, com 43 pontos, ainda na zona de classificação para a Libertadores (o chamado G-6), mas pode cair uma posição se o Bahia derrotar o Flamengo neste domingo.

Galo em crise, Inter respira e Grêmio na bronca

Outras três partidas movimentaram a 27ª rodada do Brasileirão no sábado. No Maracanã, o Fluminense afundou o Atlético-MG na crise, ao ganhar por 3 a 0. O lateral Samuel Xavier e os atacantes Kevin Serna e Keno decretaram o triunfo do Tricolor, que foi a 38 pontos, em sétimo lugar, torcendo por uma derrota do São Paulo no clássico deste domingo com o Palmeiras, para continuar na posição.

O Galo, com 29 pontos, na 15ª colocação, pode terminar o fim de semana apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento - que reúne os quatro últimos (o chamado Z-4) - se o Vitória, que tem 25 pontos, superar o Vasco. Após o jogo, o técnico Jorge Sampaoli disse que o elenco teria perdido a "convicção", enquanto o executivo de Futebol do clube, Paulo Bracks, criticou a postura do time no Rio de Janeiro.

Em outro duelo envolvendo times de metades diferentes da tabela, melhor para quem está na parte de baixo. O Internacional derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, com gols do meia Alan Patrick e do atacante Vitinho. O Colorado, com 32 pontos, afastou-se do Z-4. Já o Glorioso, que segue com 43 pontos e continua na quarta posição, perdeu a chance de abrir vantagem para o Mirassol.