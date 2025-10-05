Fiscalização apreende mais de 7 mil garrafas de bebidas em São Paulo

O governo do estado de São Paulo confirmou a apreensão mais de 7 mil garrafas de bebidas para fiscalização desde a última segunda-feira (29), na capital e no interior.

O estado tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo dois óbitos. Outros 148 casos são investigados, sendo sete mortes.

As ações incluíram fiscalização em bares, adegas e festas universitárias, além de um bar onde bebeu uma das pessoas que morreram, Marcos Antônio Jorge Júnior, 46, que foi enterrado ontem (4) na zona leste da capital.