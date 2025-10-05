Hoje é Dia: Radioagência Nacional, mulheres e John Lennon em destaque

Nesta semana celebramos o aniversário da Radioagência Nacional, que completa 21 anos de funcionamento no dia 11 de outubro. Desde sua criação, o veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem se dedicado a oferecer, gratuitamente, uma ampla gama de conteúdos para emissoras de todo o Brasil, incluindo rádios comunitárias, públicas, universitárias e privadas. O alcance do material se estende a capitais e áreas rurais, acessível através de computadores, celulares ou rádios de pilha. Mensalmente, os conteúdos são replicados mais de 500 mil vezes por cerca de 300 mil usuários, impactando milhões de ouvintes. Saiba mais nesta reportagem veiculada pela própria Radioagência Nacional em 2024, por ocasião do aniversário de 20 anos.

Direitos da mulher

O Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, fixado em 10 de outubro, foi criado em 1980 por ocasião de um protesto em São Paulo contra o crescente índice de crimes em todo o Brasil. Nesses 45 anos de existência da mobilização, pouca coisa mudou. Em março deste ano, a Agência Brasil noticiou que houve um feminicídio a cada 17 horas no país (531 no total) e 4.181 registros de violência em 2024. Lembrando, é claro, que muitos casos não são denunciados. As denúncias ao serviço Ligue 180 foram destaque da Radioagência Nacional. A temática também ganhou destaque no Viva Maria, da Rádio Nacional, em 2020, e em matérias do Repórter São Paulo e do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, ambas de 2022.