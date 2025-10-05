Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready

Na quarta-feira (8), o Corinthians encara o Santa Fe, às 20h, no Estádio Florencio Sola, em Banfield. A partida reedita a última final da Libertadores, vencida pelo Timão. As paulistas aguardam o outro jogo deste domingo para saberem o cenário que lhes será favorável para conquista de vaga às quartas de final.

O técnico Lucas Piccinato mandou a campo uma formação bem diferente da que encarou o Dragonas na estreia. Foram nove trocas. Apenas a volante Dayana Rodríguez e a atacante Gisela Robledo seguiram na equipe titular. Diante de um rival bem mais frágil que na primeira rodada, as Brabas não demoraram a abrir o placar. Aos dois minutos, a lateral Juliete cruzou pela esquerda e a atacante Ariel Godoi mandou para o gol.

Aos 16, a zagueira Thaís Regina arriscou da intermediária, o chute desviou na marcação e saiu do alcance da goleira Selena Wilson. Aos 23 minutos, Day Rodríguez recebeu na esquerda, da entrada da área, e tentou cruzar. A bola acabou se direcionando para o gol e encobriu Selena. O quarto saiu dos pés de Letícia Monteiro. Aos 36, a meia subiu pela direita, tabelou com Rodríguez para invadir a área e finalizou rasteiro.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Robledo e Day Rodríguez deram lugar à lateral Gi Fernandes e à meia Gabi Zanotti, respectivamente. E foi justamente a camisa 10 que marcou o quinto das Brabas. Aos cinco minutos, Zanotti aproveitou desvio de calcanhar de Thaís Regina na área e, livre, mandou para a rede. Inicialmente anulado por impedimento, o lance foi validado com auxílio da arbitragem de vídeo (VAR), após mais de três minutos de paralisação.

Aos nove, a zagueira Letícia Teles, acionada pela esquerda, lançou Letícia Monteiro na área. A "xará" dominou livre, quase na marca do pênalti, driblou Selena e fez o sexto do Timão. Dois minutos depois, na sequência de uma troca rápida de passes em contra-ataque, a meia Andressa Alves deixou Ariel Godoi na cara do gol. Ela bateu cruzado e marcou o sétimo das alvinegras e o segundo dela na partida.

A pressão corintiana não arrefeceu. Aos 33 minutos, Gi Fernandes cobrou escanteio pela esquerda e Thaís Regina, de cabeça, anotou o oitavo gol alvinegro. Aos 37, a meia Duda Sampaio, que havia entrado em campo dois minutos antes, chutou de primeira, da entrada da área. A bola ainda desviou na zaga antes de parar nas redes bolivianas.