Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões

O Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador no sorteio realizado neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 20 milhões no próximo concurso.
As dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.
- 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 63.029,43 cada
- 2.749 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.096,01 cada
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
