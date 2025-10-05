Ministra diz que medidas de segurança no CNU 2 foram eficazes

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou, na noite deste domingo (5), após a aplicação das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) que a segurança e a lisura foram significativamente aprimoradas e que as ações para combater fraudes foram eficazes e pontuais.

Segundo a ministra, o sucesso da operação de segurança neste concurso unificado é um resultado direto das ações implementadas desde a primeira edição, em 2024. Isso permitiu que o governo federal compartilhasse informações com a Polícia Federal e outras forças de segurança.

Ela ainda enfatizou que os casos de fraude ou envolvimento de quadrilhas identificados foram pontuais e não indicam um problema generalizado no concurso.