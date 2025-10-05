Mostra em São Paulo permite acesso a mais de 90 peças de Ailton Krenak

A ocupação totaliza mais de 90 peças, entre fotos, vídeos, recortes de jornais, cadernos, desenhos - alguns dos quais são animados e exibidos ao som da voz calma de Ailton, pinturas, poemas clássicos e haicais.

Nos bastidores, para a mostra se concretizar, uma equipe de três profissionais mulheres: a artista e ativista dos direitos indígenas Moara Tupinambá e da terapeuta integrativa e produtora cultural Ingrid Tupinambá, a jornalista, escritora e produtora cultural Angela Pappiani e a escritora, atriz, ilustradora, diretora de cinema e teatro Rita Carelli.

Ocupação Ailton Krenak, do Itaú Cultural, homenageia indígenas pela primeira vez. Foto: Letycia Bond/Agência Brasil

As obras de Ailton ficam disponíveis para serem folheadas. Poeta e escritor, ele também está presente na literatura infantil, com o livro Kuján e os meninos sabidos, que conta a história da reunião entre o criador, vindo à Terra na forma de um tamanduá, e suas criaturas humanas.

Uma das fotos eterniza instantes compartilhados por ele e Ní Krenak, sua companheira no dia a dia e na resistência. Outra, momento de fortalecimento de conexões entre suas filhas Maíra Pappiani Lacerda e Inimá Pappiani Lacerda, ele e o líder yanomami Davi Kopenawa, em 1987. Muito antes do processo de desintrusão na Terra Indígena Yanomami, já nutria, em 1995, seu Intercâmbio com a população yanomami que vive na porção que fica em Roraima.